Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki transfer yarışında sıcak gelişme! Takas teklifi...

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken, devleri karşı karşıya getiren flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ancak mutlu sona ulaşamadığı Kolombiyalı stoper için bu kez Galatasaray masaya oturdu. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli savunmacıya sunduğu yıllık maaş teklifinin detayları da belli oldu.