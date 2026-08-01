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Beşiktaş'ta Mauro Icardi gelişmesi! "8 milyon euro maaş..."

Beşiktaş'ta santrfor transferi doğrultusunda Mauro Icardi'nin adı gündeme gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan Furkan Bozoğlu, "Icardi ismi konuşuluyor. Sörloth ve Vlahovic'in maliyeti çok daha yüksek. Icardi'ye yıllık 8 milyon Euro verseniz, galiba 'tamam' der." ifadelerini kullandı.

01 Ağustos 2026 14:13
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