Beşiktaş'ta Mauro Icardi gelişmesi! "8 milyon euro maaş..."
Beşiktaş'ta santrfor transferi doğrultusunda Mauro Icardi'nin adı gündeme gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan Furkan Bozoğlu, "Icardi ismi konuşuluyor. Sörloth ve Vlahovic'in maliyeti çok daha yüksek. Icardi'ye yıllık 8 milyon Euro verseniz, galiba 'tamam' der." ifadelerini kullandı.
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