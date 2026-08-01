Girona-Arsenal maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Girona-Arsenal maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren İspanya temsilcisi Girona ile Premier Lig'den Arsenal, dostluk müsabakasında karşı karşıya geliyor! Sezonun resmi başlangıcı öncesinde son durumlarını değerlendirmek isteyen iki güçlü ekip, zorlu randevuda hem taktiksel kurgularını sınayacak hem de kadroya katılan yeni transferler ile genç yeteneklerin performansını gözlemleme fırsatı bulacak. Karşılaşmada yıldız isimlerin sahaya çıkıp çıkmayacağı futbolseverler tarafından heyecanla takip edilirken; dev maçın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı mercek altına alınıyor. İşte Girona-Arsenal hazırlık maçına dair tüm detaylar!