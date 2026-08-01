Fenerbahçe'de Omar Fayed piyangosu! İtalya'dan talibi çıktı
Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe'de yabancı kontenjanını etkileyecek sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya'dan gelen resmi teklifin ardından sarı-lacivertli yönetim, Omar Fayed'in geleceğiyle alakalı kararını verecek.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanına yönelik çalışmalar hız kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmemesinin ardından sarı-lacivertli yönetim, kadro yapılanmasını bu doğrultuda şekillendiriyor.
Kadrosunda 24 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe, A Takım listesinde yer veremeyeceği isimlerle yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim, oyunculara gelen teklifleri tek tek değerlendirirken, özellikle kiralık sözleşmelerini tamamlayarak takıma dönen futbolcular için transfer görüşmelerine ağırlık vermiş durumda.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilere son olarak Mısırlı savunmacı Omar Fayed için İtalya'dan teklif geldi.
2003 doğumlu stoper, geride kalan sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirmişti.
2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmada görev yapmayan 23 yaşındaki futbolcuya bu kez Serie A'nın yeni ekiplerinden Frosinone Calcio talip oldu.
İtalyan temsilcisinin, Omar Fayed'in bonservisini almak için Fenerbahçe'ye 200 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren resmi bir teklif sunduğu öğrenildi.
Taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen Omar Fayed, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına girdi.