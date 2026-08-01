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F.Bahçe Leao için 2. teklifini hazırlıyor! F.Bahçe Leao için 2. teklifini hazırlıyor! 16:35
Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması! 14:57
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Yıldırım'dan Kante çıkışı! "Kimse almaz" Yıldırım'dan Kante çıkışı! "Kimse almaz" 14:00
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"Bu hafta içinde santrforu bitireceğiz!" "Bu hafta içinde santrforu bitireceğiz!" 13:38
Yıldırım'dan sert tepki: Suçlu musun? Yıldırım'dan sert tepki: Suçlu musun? 13:00
Yıldız stoperden F.Bahçe'ye transfer cevabı! Yıldız stoperden F.Bahçe'ye transfer cevabı! 12:56
İşte Trabzonspor'un Salah teklifi! İşte Trabzonspor'un Salah teklifi! 12:38
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı! Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı! 11:54
F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı! F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı! 11:42
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F.Bahçe Leao için 2. teklifini hazırlıyor!
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