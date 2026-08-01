Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mohamed Salah transferi ile ilgili A Spor'a açıklamalar yaptı.

İŞTE DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Ertuğrul Doğan: Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Böyle bir şey yok! Salah'ı kim istemez? Ama bizim şu anda bir anlaşmamız yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir.

"Aral Şimşir'i yalanlayıp sonra açıklamıştınız. Böyle bir şey olabilir mi?"

Ertuğrul Doğan: Ben Trabzonspor'un çıkarlarını korumak durumundayım. Aral'a 25-30 isteniyordu. Biz çıkıp Aral'ı çok istiyoruz, olmazsa olmaz diyecek halimiz yok. Bu bir pazarlamadır. Bizim her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor çıkarları öyle konuşmamızı gerektiriyordu, öyle konuştuk.

"Salah ile görüştünüz mü?"

Ertuğrul Doğan: Bu konuda konuşmak istemiyorum. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Şu an itibarıyla anlaşma yok. Yarın için Trabzon'a gelmesi gibi bir planlama yok.

"HER KELİMEMİZE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Transfer olarak sizi anlıyorum ama başkan olarak her kelimemize dikkat etmemiz gerekiyor. Belli oyuncuları getirmek için belli duruşu, belli davranış şeklini yapmak gerekiyor. Biz de şu anda başkan olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. İnsanların odak noktasını biliyorum, herhangi bir anlaşma yok, planlanan bir seyahat yok. Gelişme olduğu anda camiamızı, taraftarlarımızı bilgilendireceğiz.