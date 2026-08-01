Manchester United-Atletico Madrid hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United-Atletico Madrid hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren İngiltere temsilcisi Manchester United ile Bundesliga devi Atletico Madrid, dostluk müsabakasında karşı karşıya geliyor! Sezonun resmi başlangıcı öncesinde son durumlarını değerlendirmek isteyen iki güçlü ekip, zorlu randevuda hem taktiksel kurgularını sınayacak hem de kadroya katılan yeni transferler ile genç yeteneklerin performansını gözlemleme fırsatı bulacak. Karşılaşmada yıldız isimlerin sahaya çıkıp çıkmayacağı futbolseverler tarafından heyecanla takip edilirken; dev maçın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı mercek altına alınıyor. İşte Manchester United-Atletico Madrid hazırlık maçına dair tüm detaylar!