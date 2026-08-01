Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BUNU HERKES BİLSİN"

Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin! Dünden beri yaşanan gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. 15 milyona yakın bir bedel alıyoruz yayın gelirinden. Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Şampiyonluk paylarını kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım. Bunu da herkes bilsin!

"KULÜBÜN PARASINA İHTİYACIMIZ YOK"

Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptılar. Aslında dokunmayacaktım. İçeride bizim durumumuz ne, geçmişi bilelim ki geleceği bilelim. Ne para var ortada. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık.

"BİZİ KONUŞMAYA MECBUR ETMEYİN"

142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek burada toplam 50 milyon euro'nun üzerinde kaynak gelmiş onu anlatıyorlar. O kaynak nereden gelmiş? O para bizden geldi! Övünmeyin! Ama bu parayı da yediniz. Chobani'nin iki senelik parasını almışsınız, forma reklamını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil, 3-4 yıllık paralar. Konuşursanız hata yaparsınız. Bizi de konuşmaya mecbur etmeyin.

"KANTE'Yİ SATACAKMIŞIZ"

Ertan Torunoğlu oradan konuşuyor. Medya konuşuyor, yazıyor. Kante'yi satacakmışız. Aldığımız paraya satın hadi bakalım! Yetkiyi verdim size, hadi. Bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa o kadar parayı getirin. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, kimse almaz onu. 5 milyon euro imaj hakkı vermişsiniz. Biz ancak sizden satmak için yardım istersek kamuoyuna açıklayın. Ama şimdi size yetki verdim. İstediğiniz yazıyı yazın, ben imzalayacağım. Böyle konuşarak oyuncuları kamuoyunun önüne atıyorsunuz.

"65 MİLYON EURO HARCAMA YAPTIK"

Ya bu adamı almışız. 19 milyon euro'ya almışız. Parasının bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra 2 milyon 950 bin euro Sevilla'ya para göndermek zorunda kaldım. Anlayın artık. Bugüne kadar kulübüm adına ben ve arkadaşlarım 65 milyon euro harcama yaptık.

"ALDINIZ HARCADINIZ VE YEDİNİZ"

Bize 'halledersiniz' diyorlar. Nasıl yapacağız anlatın. Ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim insanlar rahatsız olmasın diye. Gelseydim başka şeyler olurdu. 2 tane locam vardı. Bu stadın yapımında emeklerimiz oldu. Ona rağmen seçimi kaybedince 2 locayı bıraktım ayrıldım. Acun Ilıcalı beni 2 gün önce mahkemeye vermiş. 2 yıl önce parasını verip almışlar. Locanın parası ne oldu? Aldınız harcadınız ve yediniz. Madem kulübün ihtiyacı vardı açıktan verseydiniz. Mourinho'yu getirdiniz. Ondan sonra gönderdiniz. 850 bin euro civarı ayda para ödediler. Son 2 ayını da biz ödedik. Tek kelime konuşmadık.

"KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ?"

Bana hakaret etmeden ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz ama kızımdan ne istiyorsunuz? Pazartesi hepsini tek tek şikayet edeceğim. Gerekirse evlerine de giderim hesabımı sorarım.

"3 TRANSFERE 138 MİLYON EURO HARCADIK"

Bu yol zorlu bir yol. İnşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi transferlerinde 138 milyon euro para harcadık. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok.

AMATÖR BRANŞLAR

Erkek voleybolun 11 milyon euro gideri, 6 milyon Euro geliri var. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon euro açık var. Kadın basketbolda 10 milyon euro gideri var, 6 milyon 340 geliri var, 4 milyon açık var. Erkek basketbolda Ömer Onan'ın verdiği bilgiye göre, başa baş. 44 milyon euro bütçe, onu da bilin.

"5 MİLYON EURO AÇIK VAR"

Altyapıda, diğer branşlar boks, tenis, yelken falan 5 milyon euro açık var. Amatörlerde 20 milyon euro açık var. 10 seneyle çarp 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Hep beraber konuşalım. Susmakla olmaz. Yönetime gelip borç yaptın demek yok, hepimiz dürüst olacağız. 20 milyon borç yap, ibra edeceğim de. Bir kongre yapacağız, bu kararı almamız lazım. Yönetimden de şampiyonluk istiyorsunuz hep.

"FENERBAHÇE PLANLAMASI YAPACAĞIZ"



Parasal operasyon yapıyoruz, Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO. Onu kuracağız. Ancak şu anda daha bunların çalışamadığımız için, futbolla paralarla uğraştığımız için 1-2 ay sonra bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık 10 yıllık Fenerbahçe planlaması yapacağız. İçinizden çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Uslu ile konuşun, gelin, meydan açık.



"BAHİS ŞİRKETLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ"



Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin.