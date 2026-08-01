Düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe'nin toplam borcu 27 milyar 961 milyon tl olarak açıklandı.

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Yapılan toplantıda, sarı-lacivertlilerin toplam borcu da açıklandı. Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina'nın yaptığı açıklamaya göre, kulübün toplam yükümlülüğünün 27 milyar 961 milyon TL (yaklaşık 509 milyon 249 bin euro) olduğu belirtildi.

Vodina, "Kısa vadeli yükümlülükler 7 milyar 195 milyon, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 766 milyon TL. Toplam yükümlülüklerimiz 27 milyar 961 milyon TL'dir." ifadelerini kullandı.