İşte Trabzonspor'un Mohamed Salah teklifi! Canlı yayında açıkladı
A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Mohamed Salah transferindeki ilerlemesi hakkında canlı yayında konuştu. Sel, bordo-mavililerin Mısırlı yıldız için sponsorlar üzerinden 16-17 milyon euro'luk maaş teklifinde bulunduğunu ifade etti.
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