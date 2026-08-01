Santrfor takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile yıldız oyuncunun transfer görüşmeleri sebebiyle bir araya geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland engelini rahat geçen Beşiktaş, gözünü Süper Lig başlamadan tamamlamak istediği santrfor transferine çevirdi.

İLK HEDEF VLAHOVIC

Bu bölge için ilk transfer hedefini Dusan Vlahovic olarak kodlayan Beşiktaş, Sırp santrforun henüz pazarlıklara başlamaması nedeniyle aday listesine de yeni isimleri eklemeye devam ediyor.

SÖRLOTH İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Sabah'ta yer alan habere göre, santrfor transferi doğrultusunda harekete geçen Başkan Serdal Adalı'nın, Alexander Sörloth için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelerek görüşme yapacağı belirtildi.

DİĞER ADAYLAR JACKSON VE SCHICK

Siyah-beyazlıların 9 numara takviyesinde alternatif olarak belirlediği isimler ise Nicolas Jackson ve Patrick Schick. Chelsea'nin 25 yaşındaki forveti Jackson'ın kulübe önerilen oyuncular arasında olduğu belirtilirken yönetimin Schick için ise Bayer Leverkusen'in kapısını çalarak oyuncunun mali şartlarını araştırmayı planladığı ifade edildi.