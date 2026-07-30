Haberler

Haberler Haberleri

30 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları | MPİ bilet sorgulama ekranı!

30 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları | MPİ bilet sorgulama ekranı!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) iş birliğiyle haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'nun 30 Temmuz 2026 Perşembe çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Büyük ikramiye tutarının her geçen çekilişte katlanmasıyla birlikte şans oyunu severler arama motorlarında 'Süper Loto açıklandı mı?', '30 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar neler?', 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor?' ve 'Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama ekranı' sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş saati, canlı yayın bilgisi ve MPİ bilet sorgulama detayları...

A Spor

Giriş Tarihi: 30.07.2026 21:17

Paylaş





ABONE OL

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en çok kazandıran şans oyunlarından Süper Loto'da haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerde büyük ikramiye hayali kuran binlerce şans oyunu sever, ellerindeki biletlerle çekiliş saatine odaklandı. Çekiliş öncesinde ve sonrasında vatandaşlar arama motorlarında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "30 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar neler?", "Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" ve "Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama nasıl yapılır?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinin saati, canlı yayın kanalı ve MPİ bilet sorgulama adımları...

30 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto 30 Temmuz 2026 Perşembe çekilişi, Noter huzurunda ve halka açık olarak saat 21:30'da başladı. Milli Piyango TV YouTube kanalı ile millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş, kürelerden 6 şanslı numaranın düşmesiyle tamamlandı.

30 TEMMUZ SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

30 Temmuz 2026 Perşembe tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21:30'da başlayacak çekilişin hemen ardından şanslı numaralar sistemde yerini alacaktır.

SÜPER LOTO KAZANDURAN NUMARALAR 30 TEMMUZ

1-25-28-41-55-56

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI (MİLLİ PİYANGO ONLINE)

Çekiliş tamamlandıktan sonra biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini veya büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığınızı aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz:

Milli Piyango Online resmi internet sitesine (millipiyangoonline.com) veya mobil uygulamasına giriş yapın.

resmi internet sitesine (millipiyangoonline.com) veya mobil uygulamasına giriş yapın. Ana sayfada yer alan "Sonuçlar" sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Açılan listeden "Süper Loto" seçimini yapın ve çekiliş tarihi olarak 30/07/2026 seçeneğini işaretleyin.

seçimini yapın ve çekiliş tarihi olarak seçeneğini işaretleyin. Biletinizin üzerindeki numaraları girerek veya profilinizdeki dijital bilet sekmesinden ikramiye durumunuzu anında sorgulayın.

ASpor CANLI YAYIN