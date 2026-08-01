Real Madrid-Fiorentina CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren İspanya temsilcisi Real Madrid ile Serie A'dan Fiorentina, dostluk müsabakasında karşı karşıya geliyor! Sezonun resmi başlangıcı öncesinde son durumlarını değerlendirmek isteyen iki güçlü ekip, zorlu randevuda hem taktiksel kurgularını sınayacak hem de kadroya katılan yeni transferler ile genç yeteneklerin performansını gözlemleme fırsatı bulacak. Karşılaşmada yıldız isimlerin sahaya çıkıp çıkmayacağı futbolseverler tarafından heyecanla takip edilirken; dev maçın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı mercek altına alınıyor. İşte Real Madrid-Fiorentina hazırlık maçına dair tüm detaylar!