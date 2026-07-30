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MasterChef Muhammed Yahya kimdir? Muhammed kaç yaşında, nereli?

MasterChef Muhammed Yahya kimdir? Muhammed kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da sergilediği performans, dikkat çeken tabağı ve kendinden emin tavırlarıyla izleyicilerin odağı haline gelen Muhammed Yahya'nın hayatı merak ediliyor. Şeflerin takdirini toplayan yarışmacı sonrası arama motorlarında 'MasterChef Muhammed Yahya kimdir?', 'Muhammed Yahya kaç yaşında, nereli?', 'MasterChef Muhammed Yahya'nın mesleği ne, ne iş yapıyor?' ve 'Muhammed Yahya instagram hesabı ne?' sorularına yanıt aranıyor. İşte MasterChef yarışmacısı Muhammed Yahya'nın biyografisi, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu...

A Spor

Giriş Tarihi: 31.07.2026 00:28

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TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, yeni sezonda da birbirinden yetenekli yarışmacı adaylarını ağırlamaya devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen seçmelerde lezzetli tabakları ve dikkat çeken duruşuyla ön plana çıkan Muhammed Yahya, izleyicilerin ve jüri üyelerinin takdirini topladı. Tezgah başındaki başarısıyla adından söz ettiren yarışmacı sonrasında lezzet tutkunları arama motorlarında "MasterChef Muhammed Yahya kimdir?", "Muhammed Yahya kaç yaşında?", "MasterChef Muhammed Yahya aslen nereli?" ve "Muhammed Yahya'nın mesleği ne, nerede çalışıyor?" başlıklarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Muhammed Yahya'nın hayatı, yaşı, memleketi ve mutfak kariyeri...

MASTERCHEF MUHAMMED KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri olan Muhammed Yahya, genç yaşına rağmen mutfaktaki yeteneği ve soğukkanlı duruşuyla öne çıkıyor. Yarışmaya katılarak hayallerinin peşinden giden Muhammed Yahya, mutfağa duyduğu tutkuyu çocukluk yıllarından itibaren geliştirdiğini ifade ediyor. Genç yarışmacı, şeflerin karşısına çıkardığı özgün tabaklarla ve lezzet dengesiyle jüriden geçer not almayı başarmıştır. 30 Temmuz Perşembe günü en iyi tabağı yaparak ana kadroya seçilen 12. isim olmuştur.

MASTERCHEF MUHAMMED YAHYA'NIN MESLEĞİ NE?

Mutfak sektörünün içinde yer alan ve gastronomi alanında kendini geliştiren Muhammed Yahya, aşçılık ve gastronomiye olan ilgisini profesyonel tezgah deneyimleriyle birleştirmiştir. Farklı mutfak disiplinlerine hakim olan yetenekli yarışmacı, MasterChef Türkiye 2026 şampiyonluk yolunda iddialı isimler arasında yer alıyor.

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