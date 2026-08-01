Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye transfer cevabı! 2 katı maaş teklif edilmişti
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin, İtalya'da forma giyen yıldız stoper için transfer teklifi yaptığı ve Kolombiyalı oyuncunun o teklife yanıt verdiği ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.08.2026 12:57
Kadrosunu Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
As Colombia'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Cagliari forması giyen stoper oyuncusu Yerry Mina ile ilgilendiği belirtildi.