Yıldız stoperden Fenerbahçe'ye transfer cevabı! 2 katı maaş teklif edilmişti

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin, İtalya'da forma giyen yıldız stoper için transfer teklifi yaptığı ve Kolombiyalı oyuncunun o teklife yanıt verdiği ifade edildi. İşte detaylar...