Burnley, Premier Lig’in 19. haftasında Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Burnley, son iki maçında elde ettiği beraberliklerle moral buldu. Newcastle ise deplasman formunu düzeltmek ve ilk 10 hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. İşte Burnley-Newcastle United maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Premier Lig'de yılın son günlerine girilirken Turf Moor, hem ev sahibi hem de konuk ekip için sezonun kırılma anlarından birine ev sahipliği yapıyor. Burnley, son olarak Everton karşısında aldığı golsüz beraberlikle savunmada toparlanma sinyalleri verse de hücum hattındaki kısırlığı aşmak için ekibin yaratıcılığına güveniyor. Diğer tarafta, adeta bir revire dönen Newcastle United cephesinde ise teknik direktör Eddie Howe, savunma hattındaki eksikler nedeniyle kadro kurmakta büyük zorluk yaşıyor. Lewis Miley gibi isimleri alışık olmadıkları pozisyonlarda görevlendirmek zorunda kalan konuk takım, deplasman kabusuna son vermeye çalışacak. İşte Burnley-Newcastle United maçı detayları...

Burnley-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Newcastle United maçı, 30 Aralık Salı günü oynanacak. Turf Moor'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Burnley-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Newcastle United maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Robert Jones yönetecek.

Burnley-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Laurent, Ekdal, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Broja, Bruun Larsen

Newcastle United: Ramsdale; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Ramsey; Murphy, Woltemade, Gordon