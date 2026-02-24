Victor Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Juventus ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısına Okan Buruk'la birlikte katıldı. Yıldız oyuncu kendisine yöneltilen transfer sorusuna da yanıt verdi.