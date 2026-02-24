Canlı yayın | Al Taawon-Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın en kritik maçı oynanıyor. 54 puanla zirvede ilerleyen ve namağlup serisini sürdüren Al Hilal, deplasmanda Al Taawon'un konuğu olacak. Simone Inzaghi yönetimindeki yıldız kadro, şampiyonluk yolunda önemli bir sınava girerken; 39 puanlı Al Taawon ise ilk 4 hedefi için kendi sahasında büyük bir direnç göstermeye hazırlanıyor. Rodolfo Arruabarrena'nın çalıştırdığı ev sahibi ekip, ligin en güçlü kadrosuna karşı taraftarının desteğiyle sürpriz peşinde. Al Hilal'in deplasman hegemonyası devam edecek mi, yoksa Taawon tarihi bir galibiyet mi alacak? İşte maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri...