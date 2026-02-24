Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto attığı 37 golle Real Madrid, Sporting Lizbon, Manchester City ve Barcelona gibi dev takımların yıldızlarından oluşan hücum hattını solladı. İşte o ilginç istatistik...

Trabzonspor, bu sezon yalnızca TüYeni Haber Kayıtrkiye'de değil, Avrupa'nın dev liglerinde de ses getiren bir hücum performansına imza atıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde takımların en skorer üç oyuncusunun attığı goller baz alınarak hazırlanan listede Fırtına, dikkat çekici bir konumda yer aldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo-mavili ekip, üç oyuncusundan aldığı gol katkısıyla Avrupa'nın önemli kulüpleriyle aynı tabloda üst sıralarda bulunuyor. Onuachu, Muçi ve Augusto'nun attığı 37 gol, takımı yarışta tutarken; Karadeniz temsilcisi Avrupa'da yalnızca Bayern Münih'in ileri üçlüsünün gerisinde kaldı.

REAL MADRID'İ SOLLADILAR

Bayern Münih'in Kane (28), Diaz (13) ve Olise'den (10) oluşan üçlüsü toplam 51 golle en golcü üçlüler sıralamasında zirvede yer alırken, onları 37 golle Trabzonspor takip etti. Real Madrid'de Mbappe ve Vinicius Junior toplamda 36 gole ulaşırken; Sporting Lizbon, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa devleri de Karadeniz devinin bu üçlüsünün gerisinde kaldı. Bu tablo, bordo-mavililerin hücum üretkenliği açısından Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla girdiği rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Müthiş üçlü, performansını artırarak yoluna devam ediyor.

ONUACHU TARİH YAZIYOR

35 gole ulaşan Nijeryalı forvet, efsaneler listesinde yükselişini sürdürüyor. Hugo Rodallega'yı geçerek 4'üncü sıraya çıkan Onuachu'nun yeni hedefi, 39 kez fileleri sarsan Davor Vugrinec'i geride bırakıp ilk 3'e girmek.

Her maçta yeni bir destan yazan Paul Onuachu, Gaziantep FK karşısında attığı kritik golle sadece 3 puanı getirmedi, efsaneler listesinde de dev bir adım attı. Trabzonspor formasıyla 47. resmi maçında 35 gole ulaşan Nijeryalı forvet, 80 maçta bu sayıya ulaşan Hugo Rodallega'yı yakalayarak listenin 4. sırasına yerleşti ve maç başına oranıyla Kolombiyalı golcüyü geride bıraktı.

Sörloth ve Bakasetas'ı geride bırakan 2.01 boyundaki golcü için artık tek hedef, 39 gollü Davor Vugrinec'i geçerek podyuma çıkmak. Onuachu'yu kulüp tarihindeki diğer golcülerden ayıran en önemli özellik ise ulaştığı etkileyici gol/maç oranı. Listenin üst sıralarındaki isimlerin çoğu bu sayılara çok daha fazla maçta ulaşırken, Onuachu maç başına 0,74 gol ortalamasıyla adeta bir "gol makinesi" gibi çalışıyor. Gaziantep deplasmanında skoru 2-1'e getiren kafa vuruşu, onu Rodallega ile aynı basamağa taşıdı.

3 PUAN FORMÜLÜ

Karadeniz devi, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı tüm maçları kazandı. Bordo-mavililer, iki oyuncunun birlikte gol attığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Onuachu'nun ceza sahası içindeki fizik gücü ve bitiriciliği, Augusto'nun hareketliliği ve ikinci bölge koşularıyla birleşince Trabzonspor'un hücum hattında etkili bir uyum oluştu.

İkili Karagümrük (4-3), Kayseri (4-0), Çaykur Rize (2-1), Başakşehir (4-3) ve Gaziantep (2-1) maçlarında birlikte gol sevinci yaşadı.

KRALLIKTA ZİRVEDE

Onuachu, Gaziantep FK karşısında Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükselterek gol krallığında yeniden ilk sıraya yerleşti. Nijeryalı santrfor, yalnızca golleriyle değil, takım oyununa katkısıyla da dikkat çekti. Onuachu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 4 hava topu mücadelesinin 3'ünde üstünlük sağladı. Hücumda topu saklama becerisi ve hava hakimiyetiyle atakların şekillenmesinde önemli rol oynayan 2.01'lik forvet, takımına galibiyeti getiren gole de imza attı.

5 MAÇTA 6 GOL

Paul Onuachu, Süper Lig'de kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Son 5 lig maçının tamamında skor üretmeyi başaran golcü oyuncu, bu süreçte rakip filelere 6 gol gönderdi.

Onuachu'nun son 5 maçtaki gol performansı şu şekilde gerçekleşti: Gaziantep FK maçında 1 gol, Fenerbahçe maçında 1 gol, Samsunspor maçında 2 gol, Antalyaspor maçında 1 gol ve Kasımpaşa maçında 1 gol attı.

GOLLERİN YÜZDE 39'U ONDAN

Bu sezon ligde toplam 44 kez rakip ağları sarsan Trabzonspor'da gollerin yaklaşık yüzde 39'u Paul Onuachu'dan geldi. Nijeryalı yıldızın gol attığı karşılaşmalarda bordo-mavililer 28 puan toplarken, yalnızca bir kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

MUÇİ, BAKASETAS'I GEÇTİ

Ernest Muçi, bordo-mavili formayla çıktığı ilk 24 maçta sergilediği performansla dikkat çekti. Arnavut 10 numara, 13 gol ve 6 asistle toplam 19 gole doğrudan katkı sağladı.

24 yaşındaki maestro, Trabzonspor'un şampiyonluk döneminin kilit ismi Bakasetas'ı geride bıraktı. Yunan yıldız, ilk 24 maçında 7 gol ve 5 asist üretmişti. Muçi, ortaya koyduğu performansla Bakasetas'ın başlangıç istatistiklerini açık ara geride bırakmış oldu.