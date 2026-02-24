Galatasaray yıldız orta saha için harekete geçti! Sözleşmesi sona eriyor
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız orta saha için yeniden harekete geçti. Fildişi Sahilli oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği ve oyuncunun vatandaşı Wilfried Singo'nun transfer için sarı-kırmzılılara yardımcı olabileceği öğrenildi. İşte detaylar... | GS Spor haberleri
Ara transfer döneminde orta sahaya geleceğe yönelik bir hamle yaparak Nhaga ile anlaşan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda ise bu bölgeye doğrudan ilk 11'i zorlayacak iki isim almak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Hakan Çalhanoğlu'nun ismi gündemden düşmezken, sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde de ismi geçen Franck Kessie için temaslarını sıklaştırdı. Suudi ekibi Al Ahli forması giyen 29 yaşındaki orta saha için şimdiden harekete geçildi.
Bunun sebebi ise Fildişili orta saha oyuncusunun haziran ayında sözleşmesinin bitecek olması. FIFA kurallarına göre istediği takımla görüşme şansına sahip olan Kessie, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. 2023 yılında Barcelona'dan Al Ahli'nin yolunu tutan yıldız isim, uzatma görüşmelerinde bulunmamıştı.
Bunun üzerine yönetim harekete geçerek, tıpkı Sane'de olduğu gibi elini çabuk tutup bedelsiz olarak Kessie'yi kadrosuna katmaya çalışıyor.
WILFRIED SİNGO'NUN VATANDAŞI
Franck Kessie, Galatasaraylı Wilfried Singo'nun da Fildişi Sahilleri Milli Takımı'ndan arkadaşı.
Sakatlığı nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'na gidemeyen Singo, Kessie ile Galatasaray hakkında yüz yüze konuşma şansı bulamamıştı.
Ancak yönetim bu konuda bir talepte bulunursa, Singo yardıma hazır olduğunu iletti.