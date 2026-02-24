Al Khaleej-Al Kholood maçı CANLI İZLE | Saati ve yayın kanalı!

Suudi Arabistan Pro Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde 27 puanla 9. sırada bulunan Al Khaleej, sahasında 19 puanlı 14. sıradaki Al Kholood ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, son haftalardaki dalgalı performansına son vererek ilk 8'e yükselmeyi hedefliyor. Konuk Al Kholood ise düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir deplasmanda puan mücadelesi verecek. Her iki takım için de büyük önem taşıyan maçta, Al Khaleej taraftar desteğiyle avantaj arıyor. Al Kholood ise ligde kalma mücadelesinde her puanın değerli olduğu bu karşılaşmadan en az bir puanla dönmeyi planlıyor. Suudi futbolunda puan cetveli yarışını yakından ilgilendiren bu mücadelenin detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde...