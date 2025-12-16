Sporting Gijon-Valencia maçı canlı İZLE | Ne zaman, hangi kanalda?

Sporting Gijon ile Valencia arasında Kral Kupası'nda kritik bir karşılaşma yaşanacak. Ev sahibi Gijon, 2. Lig'de 7. sırada yer alırken, son dört maçını kaybetmeden geçirdi. Diğer yandan, Valencia, La Liga'daki kötü formunu telafi etmek için bu maçı kazanmak zorunda. Her iki takımın da hedefleri büyük ve bu karşılaşma futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İşte heyecan dolu Sporting Gijon-Valencia karşılaşmasının detayları...