Son dakika FB-GS haberleri: Devre arasında yapılacak transfer hamleleriyle şampiyonluk şanslarını artırmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınından gelen haberlere göre dünyaca ünlü yıldız, takımıyla alakalı tüm paylaşımlarını sildi ve iki ezeli rakibin takibi altında. İşte detaylar...





Konyaspor'u mağlup etmesiyle şampiyonluk yarışında tekrar ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından zirve yarışını sürdürüyor. Devre arasındaki transfer dönemine yoğun bir dikkat kesilen iki ekibin, o transferde karşı karşıya olduğu belirtildi. Alman yıldızın, geldiği takıma seviye atlatacağı ve şampiyonluk yarışında etkin bir rol oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız isim Leon Goretzka ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından Bayern Münih ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldıran Goretzka, 8 yıldır formasını giydiği kulübe veda edebilir.