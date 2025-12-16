Şampiyonluğu getirecek o transfer! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika FB-GS haberleri: Devre arasında yapılacak transfer hamleleriyle şampiyonluk şanslarını artırmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınından gelen haberlere göre dünyaca ünlü yıldız, takımıyla alakalı tüm paylaşımlarını sildi ve iki ezeli rakibin takibi altında. İşte detaylar...
Konyaspor'u mağlup etmesiyle şampiyonluk yarışında tekrar ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından zirve yarışını sürdürüyor. Devre arasındaki transfer dönemine yoğun bir dikkat kesilen iki ekibin, o transferde karşı karşıya olduğu belirtildi. Alman yıldızın, geldiği takıma seviye atlatacağı ve şampiyonluk yarışında etkin bir rol oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız isim Leon Goretzka ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından Bayern Münih ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldıran Goretzka, 8 yıldır formasını giydiği kulübe veda edebilir.
Sportal'ın haberine göre 30 yaşındaki oyuncu, Gnabry ve Upamecano gibi yeni kontrat yapılması planlanan isimlerin aksine kulübün gelecek planlarında yer almıyor.
2026'da kontratı bitecek olan orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde az süre bulması sebebiyle de endişeli. yerini genç oyuncu Aleksandar Pavlovic'e kaptıran Goretkza, Avrupa arenasındaki 5 maçta toplam 60 dakika süre bulabildi.
2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'nı kaçırmak istemeyen yıldız futbolcunun Bayern Münih le olan kontratı 2026'da sona erecek. Oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Premier Lig ve Serie A'dan takımların da durumu yakından takip ettiği ifade edildi.