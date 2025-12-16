Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada; "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.