İspanya Kral Kupası'nda heyecan dorukta! Guadalajara, La Liga'nın güçlü ekibi Barcelona karşısında sürpriz bir galibiyet peşinde. Estadio Pedro Escartin'de gerçekleşecek bu önemli mücadelede kazanarak kupaya bir adım yaklaşmak isteyen iki ekip de mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte Guadalajara-Barcelona maçının canlı yayın bilgileri...

Guadalajara ile Barcelona, İspanya Kral Kupası için karşı karşıya geliyor. Premiera Lig'de 16 haftada 4 galibiyet alan ev sahibi ekip, Barcelona karşısında zafer elde ederek kupaya giden yolda önemli bir adım atmak istiyor. Barcelona ise tüm kulvarlarda aldığı 5 maçlık galibiyet serisini 6'ya çıkarma peşinde. İşte Guadalajara-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri...

Guadalajara-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Guadalajara-Barcelona maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Guadalajara-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Pedro Escartin'de oynanacak Guadalajara-Barcelona maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.