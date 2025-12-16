Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:
"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin
Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."
Evine Hoş Geldin Metin Diyadin🧣— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 16, 2025
