Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin

Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."