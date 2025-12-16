Eldense-Real Sociedad maçı detayları: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

İspanya Kral Kupası'nda nefes kesen bir karşılaşma yaşanacak. Eldense, kendi ligindeki başarılı performansıyla 7. sıraya yerleşirken Kral Kupası'nda da Real Sociedad ile mücadele edecek. Üst üste gelen 3 maçlık yenilmezlik serisi ile morallenen ev sahibi, La Liga'daki 15. sıradaki rakibi karşısında galibiyet arayışında. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı bu mücadelenin detayları merak ediliyor. İşte Eldense-Real Sociedad maçı detayları...