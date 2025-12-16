Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde de kadroya alınmayan Rafa Silva ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oyuncuyla ilgili, son olarak Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyorken son olarak yıldız orta sahanın Trabzonspor maçı kamp kadrosundan isteği dışı çıkartıldığı iddia edilmişti. Siyah-beyazlılarda konu hala çözüme kavuşturulamamışken 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili yaşanan bir gelişme dikkat çekti.

Portekizli gazeteci Pedro Sousa'nın konuyla ilgili ifadeleri kısa süre içerisinde gündem oldu. Sousa, "Jose Mourinho, Fenerbahçe'deyken Kerem Aktürkoğlu'nu ne kadar istiyorsa Benfica'da da Rafa Silva transferini o kadar istiyor. Rafa'nın fikri ise bir daha Beşiktaş'ta asla oynamamak." dedi. Ara transfer döneminde tarafların masaya oturacağı ve Rafa Silva'nın da eski takımı Benfica'ya dönmeyi istediği öne sürüldü.

