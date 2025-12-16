Haberler Galatasaray Haberleri Icardi, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında sahada olacak!

Icardi, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında sahada olacak! Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçlar için flaş bir karar aldı. Deneyimli teknik adamın, Mauro Icardi hakkında aldığı bu karar çok konuşulacak. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Galatasaray, sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı mücadele edecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçlardaki kadro tercihiyle alakalı dikkat çeken bir karar verdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre deneyimli teknik adam, Victor Osimhen'in kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Kasımpaşa maçında Mauro Icardi'yi sahaya ilk 11'de çıkarmaya hazırlanıyor.