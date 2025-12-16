Fenerbahçe Beko, Euroleague'de galibiyet serisini sürdürmek için Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Ergin Ataman'ın takımını ağırlayacak olan temsilcimiz, son 6 maçını kazanarak bu sezon da iddiasını kanıtlarken Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet serisini 7'ye çıkarmayı hedefliyor. Avrupa basketbolunun son şampiyonu sarı-lacivertliler, basketbolseverleri ekran başına toplamak için sabırsızlanıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 16. haftasındaki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

