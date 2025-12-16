Son dakika BJK-TS haberleri: Ocak ayında açılacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, sol kanat transferinde karşı karşıya geldi. Brezilya basınından gelen haberlere göre iki Süper Lig devinin oyuncu için temaslara başlaması an meselesi. İşte detaylar...

Ocak transfer dönemi öncesinde kadro planlamalarını hızlandıran Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Trabzonspor, sol kanat eklemesi konusunda aynı hedefte buluştu.

ESPN Brasil'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar ve bordo-mavililer, Sao Paulo forması giyen Ferreirinha'nın durumunu yoklamaya başladı.

SAO PAULO'NUN KAPISINI ÇALDILAR

Beşiktaş ve Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında bilgi almak ve olası bir transferin şartlarını öğrenmek için Sao Paulo ile temasa geçti.

BEŞİKTAŞ YAZ AYINDA İSTEMİŞTİ

Haberde, Beşiktaş'ın yaz aylarında da Ferreirinha için teklif yaptığı fakat Brezilya ekibinin takımın kilit isimlerinden biri olarak görülen oyuncu için teklifi geri çevirdiği belirtildi.

PERFORMANSI

2025 sezonunda Sao Paulo formasıyla 48 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Ferreirinha'nın piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER