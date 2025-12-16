Haberler Fenerbahçe Haberleri Diogo Leite transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Diogo Leite transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Devre arasında stoper eklemesi yapmayı düşünen Fenerbahçe, Tedesco'nun istekleri doğrultusunda transfer listesini oluşturmaya başladı. İtalyan teknik adamın defans takviyesi için bir numaralı hedef haline getirdiği isme Serie A'dan 2 takımın daha talip olduğu ortaya çıktı.





Devre arasındaki transfer döneminde stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hedefindeki ilk isim belirlenmiş ve Devin Özek'in bu ekleme için çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Savunma oyuncusunun, transferde iki talibi daha olduğu ortaya çıktı.

Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Diogo Leite, Tedesco'nun ana planında kendine yer buluyor. 1.90 boyundaki solak stoper, istikrarlı performansıyla Serie A kulüplerinin radarı altında.