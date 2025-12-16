Devre arasında stoper eklemesi yapmayı düşünen Fenerbahçe, Tedesco'nun istekleri doğrultusunda transfer listesini oluşturmaya başladı. İtalyan teknik adamın defans takviyesi için bir numaralı hedef haline getirdiği isme Serie A'dan 2 takımın daha talip olduğu ortaya çıktı.
Devre arasındaki transfer döneminde stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun hedefindeki ilk isim belirlenmiş ve Devin Özek'in bu ekleme için çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Savunma oyuncusunun, transferde iki talibi daha olduğu ortaya çıktı.
Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Diogo Leite, Tedesco'nun ana planında kendine yer buluyor. 1.90 boyundaki solak stoper, istikrarlı performansıyla Serie A kulüplerinin radarı altında.
İtalyan basınından Sport Quotidiano'nun haberine göre Milan ve Bologna, Portekizli oyuncu için devrede. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız savunmacı için Girona, Wolverhampton ve Fiorentina'nın da ilgilendiği, fakat bu takımların, kendi liglerindeki kötü performansları nedeniyle Leite'nin tercihinde etkili olmayacakları vurgulandı.