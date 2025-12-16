Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı oyuncunun menajeri ile toplantı yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürerken gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerin üzerindeydi. Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bu sezon kadro dışı bırakılan üçüncü oyuncu olan Rodrigo Becao ile ilgili kararını verdi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Becao'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirerek kulüp bulmaları yönünde talimat verdi. Brezilyalı stoper ve menajerine, kulüp bulamamaları durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirildi.
ÜÇ TALİBİ VAR
Tecrübeli savunmacıya İtalya Serie A'dan Fiorentina, Fransa Ligue 1'den ise Toulouse ve Brest'in talip olduğu öğrenildi. Becao, bu sezon sarı-lacivertli forma ile yalnızca Çaykur Rizespor maçında sahaya çıktı ve 6 dakika görev aldı.