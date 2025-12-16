Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Becao'yla görüşme yaptı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı oyuncunun menajeri ile toplantı yaptığı ortaya çıktı.





Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürerken gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerin üzerindeydi. Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bu sezon kadro dışı bırakılan üçüncü oyuncu olan Rodrigo Becao ile ilgili kararını verdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Becao'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirerek kulüp bulmaları yönünde talimat verdi. Brezilyalı stoper ve menajerine, kulüp bulamamaları durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirildi.