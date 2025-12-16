Galatasaray, Sörloth ile ilgileniyor mu? Canlı yayında açıkladı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Alexander Sörloth ile ilgili Galatasaray'ın ilgilenip ilgilenmediği uzun zamandır merak konusu. Icardi'nin olası ayrılığı sonrası sarı-kırmızılılar, Norveçli golcü ile ilgili bir hamle yapıp yapmayacağı canlı yayında açıklandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için Galatasaray'ın devreye girip girmeyeceği netlik kazandı. Icardi'nin olası vedası sonrası sarı-kırmızılıların Norveçli forvet konusunda adım atıp atmayacağı canlı yayında duyuruldu
A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Serhan Türk, "Galatasaray'ın elinde Victor Osimhen ve yedeği Mauro Icardi varken, Alexander Sörloth'un peşine gitmez; pozisyon gereği çok daha büyük yıldızlara yönelir." ifadelerini kullandı.