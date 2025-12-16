Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İngiliz sol bek Archie Brown'un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

2 AY YOK

A Spor'un haberine göre oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.