Cardiff City-Chelsea maçı canlı izle: Saati, kanal bilgisi, muhtemel 11'ler

Cardiff City, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Chelsea'yi ağırlamaya hazırlanıyor. 1. Lig temsilcisi Cardiff, Premier Lig'deki rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet peşinde. Bu kritik karşılaşmada iki takımın da hedefi zafer. Cardiff City'de taraftar desteği büyük önem taşırken, Chelsea ise bu maçı kazanarak kupadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Maçın yayın bilgileri ve kadrolar, futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Cardiff City-Chelsea maçı detayları...