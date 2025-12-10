Kenan Yıldız'dab bir başarı daha! Serie A'da Kasım ayının MVP'si seçildi

Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 10 - 13. hafta maçlarında 23 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen genç futbolcu, kasım ayının yükselen yıldızı seçildi.

Kenan, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.



Ligde kasım ayında 3 maça çıkan Kenan, 2 gole imza attı.

Genç forvet ayrıca, 19 kez forma giydiği tüm kulvarlarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı.



Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da ağustosta da ayın en iyi oyuncusu seçilmişti.