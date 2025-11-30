Chelsea - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Chelsea - Arsenal maçı detayları! Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, haftanın en kritik karşılaşması olarak gösterilen Chelsea - Arsenal derbisi için geri sayım başladı. Hem İngiltere'de hem de dünya genelinde milyonlarca futbolseverin takip edeceği bu mücadele, şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Stamford Bridge'de oynanacak olan dev maçta Chelsea, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Son maçlarda ritmini bulmaya başlayan mavi-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılıp yükselişini sürdürmek istiyor. Öte yandan Arsenal ise Mikel Arteta yönetiminde son yılların en istikrarlı sezonlarından birini geçiriyor ve zirve yarışını sürdürmek için bu maçtan mutlaka puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea-Arsenal maçı, 30 Kasım Pazar günü (bugün) oynanacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea - Arsenal maçı, saat 19:30'da başlayacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ve Arsenal'in karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

