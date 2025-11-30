Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman? La Liga’nın 14. haftasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, lig yarışında önemli bir kırılma noktası taşıyor. Real Sociedad, iç sahada oynadığı son maçlarda yüksek tempo ve baskılı bir futbol sergilerken, Villarreal deplasmanlarda kontra ağırlıklı bir oyun sistemiyle mücadele ediyor.

Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman ve nasıl izlenir, yayın kanalı belli oldu mu? La Liga'nın 14. haftasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, lig yarışında önemli bir kırılma noktası taşıyor. Real Sociedad, iç sahada oynadığı son maçlarda yüksek tempo ve baskılı bir futbol sergilerken, Villarreal deplasmanlarda kontra ağırlıklı bir oyun sistemiyle mücadele ediyor. Form durumu ve istatistikler karşılaştırıldığında Real Sociedad'ın öne çıktığı görülse de Villarreal'in sürpriz sonuçlar alma potansiyeli dikkat çekiyor. Bu nedenle karşılaşma, hem taktik hem rekabet açısından öne çıkan mücadeleler arasında yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL MAÇI HANGİ GÜN?

Real Sociedad-Villarreal maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad-Villarreal maçı, saat 16:00'da başlayacak.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Sociedad ve Villarreal'in karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, San Sebastian'da, Reale Seguros Stadyumu'nda oynanacak.

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad ile Villarreal arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında yayınlanacak. Real Sociedad San Sebastian-Villarreal maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

