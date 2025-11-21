Süper Kupa'da şehirler belli oldu!

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da hangi yarı final müsabakasının hangi şehirde oynanacağı belli oldu.
Çekilen kura sonucu;
Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda,
Fenerbahçe-Samsunspor maçı 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda,oynanacak.
Turkcell Süper Kupa final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.