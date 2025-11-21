Süper Kupa'da şehirler belli oldu!

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da hangi yarı final müsabakasının hangi şehirde oynanacağı kura çekimi ile birlikte belli oldu. İşte Fenerbahçe-Samsunspor ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarının oynanacağı stadyumlar...