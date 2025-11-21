Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecek. TFF'den yapılan duyurunun detaylarında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısının saat 11.00'de başlayacağı bildirildi.
Yayın Tarihi: 21.11.2025 - 14:32