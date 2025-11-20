PFDK bahis cezalarını açıkladı!

PFDK, 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 638 oyuncuya bahis nedeniyle verdiği cezaları açıkladı. İşte detaylar...

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı ile ilgili yürütülen operasyonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilgili suça bulaşmış oyuncular ile ilgili verilen bir disiplin kararı daha kamuoyuna açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 638 oyuncuya bahis nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdiğini duyurdu.

İŞTE DETAYLAR