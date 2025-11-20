CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray Mauro Icardi ile sözleşme uzatacak mı? G.Saray Mauro Icardi ile sözleşme uzatacak mı? 22:43
Victor Osimhen F.Bahçe derbisine yetişecek mi? Victor Osimhen F.Bahçe derbisine yetişecek mi? 21:49
G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması! G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması! 20:45
Fenerbahçe'de 5 imza birden! Fenerbahçe'de 5 imza birden! 20:18
Victor Osimhen’den yönetime flaş derbi talebi! Victor Osimhen’den yönetime flaş derbi talebi! 19:07
Trabzonspor’da RAMS Başakşehir mesaisi Trabzonspor’da RAMS Başakşehir mesaisi 18:20
Daha Eski
Volkan Demirel'den Galatasaray maçı değerlendirmesi Volkan Demirel'den Galatasaray maçı değerlendirmesi 18:07
Jose Mourinho’dan flaş Rafa Silva açıklaması! Jose Mourinho’dan flaş Rafa Silva açıklaması! 18:01
F.Bahçe'de Ç. Rizespor mesaisi! F.Bahçe'de Ç. Rizespor mesaisi! 16:14
Okay Yokuşlu: Zirveye oynayan Trabzonspor... Okay Yokuşlu: Zirveye oynayan Trabzonspor... 14:38
4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları 4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları 14:20
G.Saray'da G.Birliği hazırlığı! Icardi... G.Saray'da G.Birliği hazırlığı! Icardi... 14:15
Fernandinho futbolu bıraktı
OH Leuven-Roma maçı saat kaçta?
Süper Loto sonuçları | 20 Kasım
Veliaht 11. bölüm fragmanı izle