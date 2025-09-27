Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 5. hafta maçlarıyla sürüyor. Wolfsburg, evinde Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Wolfsburg, evinde Leipzig'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolfsburg - Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Leipzig maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolfsburg - Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Jens, Koulierakis, Maehle; Arnold, Vinicius; Olsen, Majer, Wimmer; Amoura

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Romulo, Nusa