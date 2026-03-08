Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri ise 15. dakikada Matteo Guendouzi, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'ten geldi. Konuk ekibin gollerini 11. ve 23. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 57 puana yükseldi ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını korudu. Samsunspor ise 32 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmanın arasında yükselen Mouandilmadji kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.

15. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisine gelip penaltı noktasına hareketlenen Guendouzi'ye yerden pasını yolladı. Fransız futbolcunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlara gitti: 1-1.

21. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Guendouzi'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe savunmasının anlaşmazlığı sonucunda topu kalan Tomasson'un soldan ortasında kale sahası önünde topu alan Mouandilmadji düzeltip yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

35. dakikada Samsunspor yine sol kanattan geldi. Çizgide topla buluşan Tomasson, ceza sahasına hareketlenen Holse'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Archie Brown'ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.