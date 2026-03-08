Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalanırken sarı-lacivertli futbolcular, devre arası düdüğünün çalınmasının ardından maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın yanına giderek tepki gösterdi. Ederson ve Matteo Guendouzi ile başlayan tepkiye daha sonra kulübeden de oyuncular dahil oldu. Çakır, tribünlerin şiddetli ıslıkları ve yuhalamaları arasında soyunma odasına gitti.

NE OLMUŞTU?

Oğuzhan Çakır'ın ilk yarıda verdiği kararlar tribünler tarafından tepki çekerken Ederson ve Guendouzi'nin tepki göstermesine neden olan olay ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Rakip ceza sahasına girmeye çalışırken Guendouzi, yerde kalarak top kaybı yaptı ve Samsunspor, pozisyonun devamında kontra atak fırsatı yakaladı. Çakır'ın pozisyona faul çalmamasının ardından tepkiler şiddetlendi.