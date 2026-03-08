CANLI SKOR ANA SAYFA
F.Bahçe son dakikada kazandı! F.Bahçe son dakikada kazandı! 22:06
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 21:45
F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! 21:13
F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek 20:36
F.Bahçe'den Kadınlar Günü'ne özel anons jesti F.Bahçe'den Kadınlar Günü'ne özel anons jesti 20:10
F.Bahçe taraftarından anlamlı pankart F.Bahçe taraftarından anlamlı pankart 20:08
Tedesco: Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok! Tedesco: Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok! 19:22
F.Bahçe-Samsunspor maçında AVAR değişikliği F.Bahçe-Samsunspor maçında AVAR değişikliği 18:37
G.Saray'da Osimhen'in talipleri bitmiyor! Sırada Arsenal var G.Saray'da Osimhen'in talipleri bitmiyor! Sırada Arsenal var 16:25
Trabzonspor'un Kayseri kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor'un Kayseri kamp kadrosu belli oldu! 15:50
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:42
Tedesco'dan Samsunspor maçı öncesi toplantı! Tedesco'dan Samsunspor maçı öncesi toplantı! 14:58
