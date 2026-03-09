Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kayserispor'un yeni bir teknik direktörü var. Bugün gösterecekleri reaksiyon onlar için önemli olacak. Kiminle oynadığınızdan ziyade nasıl oynadığınız önemli. Biz kendi oyunumuzun tekrarını yaptık ve her şeyi çalıştık. Bu tür maçların zorluğu yüksek. Biz de yolumuza devam etmek için bu maçı geçmemiz lazım."

"Tim yok. Büyük eksik bizim için. Benji aynı şekilde. O da aynı sakatlıktan dolayı yok. Hemen hemen aynı sakatlıktan dolayı Okay var ama bizimle. Zubkov yeni katıldı. Yeni bir teknik direktörleri var. İkinci maçı. Düşme hattının etrafındalar. Burada gösterecekleri reaksiyon çok önemli."