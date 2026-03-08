Fenerbahçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel jest

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırladı. Müsabaka öncesi sarı-lacivertli kulüp, günün anlam ve önemine özel bir jest yaptı. Maç önü gerçekleştirilen anonslar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın anonsçu eşliğinde yapıldı.