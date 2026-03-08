İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu (2025/26 sezonu)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında 8 Mart Pazar günü 4 maç oynandı. 14.00 seansında oynanan 2 maçta Çaykur Rizespor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 ile geçerken Gaziantep FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 1-1 berabere kaldı. 16.00 seansında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadele 1-1 berabere bitti. 20.00 seansında ise Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında puan farkının açılmasına izin vermedi. İşte bu maçların ardından Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...