Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER



"Bugün 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zorlu bir maçtı. Geriye düştüğünüzde inançlı olmanız gerekli. Bugün de bunu yaptık. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum.2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum."