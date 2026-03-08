Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi ev sahibi takımın tribünlere astığı pankart dikkat çekti. Sarı-lacivertli tribünler, İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından öldürülen Biyoloji öğretmeni Fatmanur Çelik'i unutmadı. Tribüne asılan pankartta "Eksilen hayatlar, büyüyen çığlıklar, ses oldukça bitecek acılar" ifadeleri yer aldı.
Yayın Tarihi: 08.03.2026 - 20:08
